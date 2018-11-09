الحفيتي يحقق الذهبية الثالثة في بطولة العرب للشطرنج

المصدر: محمد فاضل ــ الفجيرة

نجح لاعب المنتخب الوطني ونادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، خليفة خالد الحفيتي، في تحقيق الميدالية الذهبية في البطولة العربية، التي اختتمت أخيراً في تونس، وذلك بعد أن حقق المركز الأول على مستوى فئة 12 سنة، ليضيف ميدالية جديدة في البطولات الدولية، كما حقق إنجازاً شخصياً باسمه، متمثلاً بنيله الميدالية الذهبية الثالثة له في منافسات الشطرنج العربي. وسبق لخالد الحفيتي الفوز بميداليتين ذهبيتين في البطولة العربية في مناسبتين ماضيتين، أقيمتا في تونس أيضاً، ليصبح ثاني لاعب إماراتي في الشطرنج يحقق ثلاث ميداليات ذهبية في بطولة العرب، وتحديداً بعد النجم سالم عبدالرحمن.

وقال الحفيتي لـ«الإمارات اليوم»: «سعيد جداً بنيلي الميدالية الذهبية الثالثة، وتعزيز اللقب الذي حققته لسنتين على التوالي في عام 2015، وكان في منافسات تحت سن 10 سنوات، وفي عام 2016، وكانت الميدالية في فئة تحت سن 12 سنة، وسعادتي كبيرة جداً لأن هذه الميدالية وهذا النجاح تزامن مع الاحتفال بـ(عام زايد)، وهدفي المقبل هو المشاركة في بطولة آسيا».