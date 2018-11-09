انطلاق الجولة الأولى لكأسي مدارس وفرجان الإمارات

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

تبدأ اليوم الجولة الأولى من كأسي مدارس وفرجان الإمارات، ضمن فعاليات منصة أبطال «دو» لكرة القدم، بالشراكة مع الدوري الإسباني «لاليغا» في أبوظبي والعين.

ويشهد الموسم الرابع توسعات ضخمة، حيث تم إطلاق «دو للمواهب»، التي تُتيح للمواهب الكروية الشابة تقديم موهبتها عبر الإنترنت، ومن ثم استكشافها، وذلك تماشياً مع الثورة الرقمية الهائلة التي يشهدها العالم والاستراتيجية الوطنية للابتكار.

وشهدت منصة «دو» للمواهب تسجيل آلاف الشباب من جميع أنحاء الإمارات، لعرض مهاراتهم على كشافي «لاليغا» لتحقيق أحلامهم في الاحتراف، ولم يقتصر التسجيل على الشباب الذين لم يستطيعوا المشاركة في منصة أبطال «دو»، بل سجّل أيضاً عدد من لاعبي البطولة رغبة منهم في مضاعفة فرص اكتشافهم.