زاكيروني يلجأ إلى خيارات بديلة لحل أزمة الإصابات

المصدر: منصور السندي - دبي

اضطر الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة المدرب الإيطالي ألبيرتو زاكيروني، إلى اللجوء لخيارات جديدة بديلة للتعامل مع مشكلة الإصابات التي واجهت الأبيض مجدداً في بداية معسكره في دبي، الذي يستمر حتى 20 الجاري، ويؤدي خلاله مباراتين وديتين أمام منتخبي بوليفيا ومصر ضمن برنامج إعداد المنتخب لكأس أمم آسيا المقررة في الإمارات يناير المقبل، خصوصاً بعد أن تعرض أكثر من لاعب للإصابة في بداية التجمع الجديد، الأمر الذي دفع المدرب لاستدعاء لاعبين آخرين ضمن القائمة الموسعة التي كان قد أعدها مسبقاً في الفترة الماضية، وضمت أكثر من 40 لاعباً، تحسباً لأي حالات طارئة.

وتمثلت الخيارات الجديدة في استدعاء لاعب شباب الأهلي محمد مرزوق، ولاعب الشارقة سيف راشد، بديلين لكل من مدافع العين إسماعيل أحمد ولاعب خط وسط الجزيرة خلفان مبارك، في وقت كان زاكيروني يعوّل كثيراً على الأخير لتعويض غياب النجم عمر عبدالرحمن (عموري) الذي أجرى عملية جراحية في الرباط الصليبي.

ورغم أن زاكيروني اختار في البداية 28 لاعباً، إلا أنه اضطر لتبديل خططه التي بناها على العناصر التي قام باستدعائها في القائمة الجديدة انطلاقاً من مشاهداته ومتابعاته لمستوياتهم مع فرقهم في الدوري.

ومثل غياب خلفان مبارك ضربة كبيرة للمنتخب، كونه لاعباً موهوباً، فضلاً عن أن أسلوب لعبه قريب جداً من الأسلوب الذي يتميز به عموري، كما انه يتميز بالمواصفات نفسها التي تتوافر في عموري، فهو يجيد اللعب بقدمه اليسرى ولديه قدرة عالية على التسديد في المرمى، فضلاً عن إمكانية قيامه كصانع ألعاب بإيجاد الحلول للمهاجمين جنباً الى جنب مع إسماعيل مطر وإسماعيل الحمادي وعلي مبخوت في الخط الأمامي.

ويغيب عن صفوف المنتخب حالياً خمسة لاعبين مؤثرين، هم عمرعبدالرحمن (عموري) وأحمد خليل وخلفان مبارك وإسماعيل أحمد، بجانب محمد عبدالرحمن.

وبدأ المنتخب الثلاثاء الماضي معسكراً داخلياً بفندق ميدان في دبي، إذ تدرب المنتخب على ملعب ند الشبا بمشاركة 28 لاعباً، قبل أن يغادر اللاعبان إسماعيل أحمد وخلفان مبارك معسكر المنتخب بداعي الإصابة.

برمان يدعو الجمهور إلى حضور المباريات والتدريبات

أكّد لاعب نادي العين والمنتخب الوطني لكرة القدم، أحمد برمان، أنه من الأفضل حضور الجمهور لمباريات وتدريبات المنتخب لمعرفة أين وصل إعداد المنتخب لكأس آسيا في يناير المقبل، مشدداً على أهمية أن يظهر اللاعبون بأفضل صورة وتقديم أفضل ما لديهم كون البطولة تقام في الإمارات، معتبراً أنه من حق الجمهور أن يأخذ على خاطره من المنتخب.

وقال أحمد برمان، في تصريحات صحافية: «إننا كلاعبين نسعى الى إرضاء الشارع الرياضي وكذلك المدرب».

وعن الضغوط التي سيواجهها المنتخب في كأس آسيا، قال: «الضغط موجود في كل مكان، سواء في المباراة أو في التمرين، لذلك من الأفضل لهم كلاعبين أن يكون الشارع الرياضي والجمهور متابعاً لتدريباتهم أولاً بأول لرؤية منتخبه ومعرفة أين وصل إعداده للبطولة الآسيوية المرتقبة».

وتابع «نسعى كلاعبين أن نثبت للشارع الرياضي بأن منتخب الإمارات موجود». وأوضح برمان: «الجمهور يطلب من كل لاعب أن يقدم كل ما عنده كأداء ونتيجة، حتى يتفاعل الجمهور مع المنتخب».

قائمة المنتخب

خالد عيسى، بندر الأحبابي، عامر عبدالرحمن، أحمد برمان، ريان يسلم (العين)، فارس جمعة، علي مبخوت، أحمد ربيع، زايد العامري (الجزيرة)، إسماعيل مطر، محمد حسن الشامسي، أحمد راشد (الوحدة)، وليد عباس، ماجد حسن، إسماعيل الحمادي ومحمد مرزوق (شباب الأهلي دبي)، محمود خميس، خليفة مبارك، طارق أحمد، أحمد الياسي، محمد العكبري (النصر)، خميس إسماعيل، علي سالمين (الوصل)، الحسن صالح، ماجد سرور وسيف راشد (الشارقة)، فهد الظنحاني (بني ياس)، سعيد جاسم (الظفرة).

العناصر المؤثرة الغائبة عن المنتخب

1- عمر عبدالرحمن.

2- أحمد خليل.

3- خلفان مبارك.

4- إسماعيل أحمد.

5- محمد عبدالرحمن.