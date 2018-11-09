العين يتلقى طلباً لمواجهة ودية مع المريخ السوداني

المصدر: معاذ كمبال ــ العين

كشف مصدر لـ«الإمارات اليوم» أن المدير الرياضي لشركة كرة القدم بنادي العين، سلطان راشد، تسلم طلباً من بعثة فريق المريخ، التي تقيم حالياً معسكراً تدريبياً في مدينة العين، من أجل خوض مباراة ودية خلال الأسبوع المقبل، بعد عودة الفريق من الشارقة عقب مواجهة فريق الحمرية.

وينتظر أن يحسم نادي العين قرار خوض المباراة الودية من عدمه بعد التشاور مع الجهاز الفني الذي يقوده المدرب الكرواتي، زوران ماميتش. يذكر أن «الزعيم» مواجه بمباراة قوية تجمعه بفريق الفجيرة، يوم الإثنين المقبل، على ملعب الأخير ضمن الجولة الخامسة من كأس الخليج العربي، وهو ما قد يؤجل أداء المباراة الودية إلى نهاية الأسبوع.