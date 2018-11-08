بطولة الاتحاد للمبارزة تنطلق غداً في العين

المصدر: العين - الإمارات اليوم

أنهى اتحاد المبارزة الاستعدادات كافة، لإقامة بطولة الاتحاد لفئة العمومي بالعين، وتستضيفها الصالة الرياضية في جامعة الإمارات، بمدينة العين يومي غدٍ وبعد غدٍ.

وتعد هذه البطولة هي الثانية في روزنامة البطولات المحلية، التي ينظمها الاتحاد لموسم 2018 – 2019، بعد البطولة الأولى الشهر الماضي، وتم تخصيصها لفئة العمومي، وتشمل ست مسابقات في الأسلحة الثلاثة الايبيه والفلوريه والسابر للجنسين، بواقع ثلاث مسابقات لكل فئة، ومن المتوقع أن تشهد البطولة مشاركة أكثر من 140 لاعباً ولاعبة من المبارزين والمبارزات في الدولة، لاسيما أنها بطولة مفتوحة لجميع الأعمار.