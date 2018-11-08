«أبوظبي الرياضي» ينظم سباقين مجتمعيين للجري والسباحة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

ينظم مجلس أبوظبي الرياضي يوم غدٍ سباقين مجتمعيين، ضمن أجندة فعالياته المجتمعية للموسم 2018 - 2019، ودورها في تشجيع شرائح المجتمع على الممارسة الرياضية، واتخاذها نمطاً لحياة صحية، وأسلوباً مثالياً لتحسين اللياقة البدنية، والحد من المعوقات الصحية.

وينطلق سباق الجري المجتمعي، الذي يقام برعاية شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، في تمام الساعة 7 صباحاً على كورنيش أبوظبي، مقابل نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية ولمسافات: 2.5كم – 5كم – 10كم، ويهدف السباق أيضاً ترويج ماراثون أدنوك أبوظبي بنسخته العالمية التي تقام في السابع من ديسمبر المقبل، بمشاركة كبيرة من عدائين عالميين ومحترفين وهواة، كما سيقام سباق مجلس أبوظبي الرياضي المجتمعي للسباحة في المياه المفتوحة الساعة 11 صباحاً للمسافات: 1.9كم - 1كم - 400 متر - 200 متر، في الواجهة البحرية لنادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، وذلك على هامش ماراثون كأس العالم للسباحة الذي تستضيفه أبوظبي في اليوم نفسه، في تمام الساعة الثامنة صباحاً.