أبوظبي.. افتتاح 12 حديقة جديدة في مدينتي الرياض وشخبوط

أعلنت دائرة البلديات والنقل افتتاح 12 حديقة جديدة في مدينتي الرياض وشخبوط في أبوظبي، تمتد على مساحة إجمالية تزيد على 135 ألف متر مربع، بما يعادل مساحة 19 ملعب كرة قدم معتمداً من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وبميزانية تطويرية تزيد على 150 مليون درهم، وذلك ضمن جهود الدائرة الهادفة إلى توفير مساحات عامة آمنة وعصرية ومستدامة، تعزز جودة الحياة، وتشجع أفراد المجتمع على تبني أنماط حياة صحية.

ويأتي افتتاح الحدائق الجديدة ضمن جهود الدائرة المستمرة لتطوير أحياء سكنية شاملة ومتكاملة في إمارة أبوظبي، توفر مرافق ترفيهية ورياضية ومجتمعية آمنة وسهلة الوصول، وتلبي احتياجات مختلف الفئات العمرية، وتدعم التواصل الاجتماعي، وتتيح للسكان والزوار مساحات خارجية متميزة للاسترخاء وممارسة الأنشطة الرياضية وقضاء أوقات عائلية في بيئة طبيعية منظمة.

وقال المهندس عيسى مبارك المزروعي، المدير العام لقطاع تطوير البنية التحتية في دائرة البلديات والنقل: "يعكس افتتاح 12 حديقة جديدة في مدينتي الرياض وشخبوط التزام دائرة البلديات والنقل بمواصلة تطوير بنية تحتية مجتمعية متكاملة ترتقي بجودة الحياة، وتدعم أنماط الحياة الصحية، وتعزز الترابط الاجتماعي في مختلف مناطق الإمارة، فضلاً عن دورها في ترسيخ مكانة أبوظبي وجهة عالمية مفضلة للعيش. وقد روعي في تصميم وتنفيذ الحدائق أن تكون مساحات عامة آمنة وشاملة ومستدامة، تجمع بين جودة التصميم وكفاءة التشغيل، من خلال توفير مرافق ترفيهية ورياضية قريبة من السكان، وتبني حلول تسهم في ترشيد استهلاك الطاقة والمياه وتعزيز المساحات الخضراء، بما ينسجم مع طبيعة المناطق السكنية واحتياجات المجتمع".

من جانبه، أكد أحمد فاضل المحيربي، المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي، أن بلدية مدينة أبوظبي تحرص على إدارة وتفعيل المساحات والمرافق العامة بما يواكب تطلعات المجتمع ويعزز جودة الحياة في المدينة، ويسهم في تحقيق رؤية أبوظبي في بناء مجتمعات أكثر حيوية وترابطاً.

وأشار إلى أن افتتاح 12 حديقة جديدة في مدينتي الرياض وشخبوط خلال عام الأسرة يؤكد التزام دائرة البلديات والنقل والجهات التابعة لها بتوفير بيئات تعزز رفاه الأسرة وتدعم التماسك الاجتماعي، مشدداً على أن الحفاظ على هذه الحدائق مسؤولية مشتركة بين البلدية وأفراد المجتمع، بما يضمن استدامتها للأجيال القادمة.

وتضم الحدائق الجديدة 3,129 شجرة محلية و87,200 متر مربع من المسطحات الخضراء، موزعة على 7 حدائق في مدينة الرياض، بمساحة إجمالية تعادل 100 ألف متر مربع، و5 حدائق في مدينة شخبوط، بمساحة إجمالية تقارب 37 ألف متر مربع.

وتقدّم الحدائق نموذجاً عملياً للمساحات العامة المتكاملة مع الطابع العمراني للمنطقة، بما يسهم في تحسين المشهد الحضري وتعزيز المساحات الخضراء داخل الأحياء السكنية. وتضم الحدائق مزيجاً من المرافق الرياضية والترفيهية، تشمل ملاعب للبادل، وملاعب متعددة الاستخدامات، ومناطق مخصصة للكرة الطائرة والريشة الطائرة، ومساراً للدراجات، ومحطات للياقة البدنية، ومناطق لعب للأطفال، وطاولات للنزهات، ومرافق لمياه الشرب. كما تراعي الحدائق الجديدة مجموعة من معايير الاستدامة البيئية، من خلال استخدام أنظمة إضاءة موفرة للطاقة، وتطبيق حلول ري فعالة تسهم في ترشيد استهلاك المياه.

وتعد الحدائق الجديدة في مدينتي الرياض وشخبوط أحدث المساحات المجتمعية التي تطورها دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، بعد إعادة افتتاح حديقة الخالدية في مارس الماضي، وافتتاح 16 حديقة جديدة في منطقة الشامخة و33 حديقة في مدينة محمد بن زايد خلال عام 2025.

وتجدر الإشارة إلى أن استراتيجية نمط المعيشة في أبوظبي، التي خُصصت لها العام الماضي ميزانية إضافية تبلغ 42 مليار درهم، تهدف إلى تنفيذ مبادرات نوعية تسهم في الارتقاء بجودة الحياة، وتطوير أحياء أكثر حيوية وعصرية، وتعزيز الرفاه المجتمعي.