صحيفة: طريق نيغريدو للقب الهداف مفتوح بغياب ميسي ورونالدو

المصدر: أحمد طارق - دبي

أشادت وسائل الإعلام الإسبانية بتألق لاعب النصر، الإسباني ألفارو نيغريدو، مع «العميد» بإحرازه هدفه الثامن في دوري الخليج العربي، وعدم غيابه عن التهديف في ست مباريات متتالية، مؤكدة أن لاعب إشبيلية ومانشستر سيتي السابق، طريقه مفتوح نحو الفوز بلقب هداف الدوري، بسبب عدم وجود الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

ونشرت صحيفة «ماركا» تقريراً عن نيغريدو، قالت فيه إنه بات الهداف المنقذ لنادي النصر منذ وصوله إلى دبي، رغم البداية السلبية بإهداره ركلة جزاء في أول مباراة يخوضها مع «الأزرق»، إلا أنه بعد ذلك بات لا يغيب عن التهديف في أي مباراة يشارك بها، بإحرازه ثمانية أهداف في ست مباريات متتالية، جعلته يحتل المركز الرابع في لائحة هدافي دوري الخليج العربي، خلف الأرجنتيني سيباستيان تيغالي (10 أهداف)، والبرازيلي ويلتون سواريز، وعلي مبخوت، ولكل منهما تسعة أهداف.

وأضافت: «نيغريدو بات منافساً بقوة على لقب هداف الدوري في موسمه الأول مع النصر، وما قد يدعم حظوظه هو عدم وجود الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، اللذين كان من الصعب منافستهما عندما كان اللاعب الإسباني في أوج توهجه في إشبيلية في الفترة من 2009 إلى 2013، حيث أحرز نيغريدو مع النادي الباسكي 70 هدفاً في 139 مباراة».

وأشارت إلى أن النصر بدأ يجني المكاسب من التعاقد مع نيغريدو الذي أحرز أكثر من 200 هدف في الدوريات الأوروبية المختلفة، في إسبانيا وإنجلترا وتركيا، وذلك بعدما تألق اللاعب الدولي السابق في المباريات الأخيرة، ليكسب «العميد» مهاجماً قوياً يمنحه الأفضلية في أي مباراة يخوضها.

من جهته، أكد نيغريدو في تصريحات للصحيفة، أنه يشعر بالسعادة بعدما تأقلم سريعاً في تجربته مع النصر، موضحاً «أنا سعيد جداً بسبب عودة الثقة إلى الفريق بعد البداية الصعبة في الدوري».

وأشار إلى أنه في تحدٍّ خاص مع نفسه بسبب بعض الانتقادات التي وُجهت إليه بعد رحيله من بيشكتاش التركي.