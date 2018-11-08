نادي الإمارات يعتذر عن وديتي الهلال والمريخ

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

اعتذر مدرب فريق الإمارات، التونسي جلال قادري، عن عدم قبول طلب ناديي المريخ والهلال السودانيين من أجل خوض لقاءين وديين يجمعان «الصقور» مع كلا الفريقين.

وقال مصدر لـ«الإمارات اليوم» إن «رفض المدرب خوض أي مباراة ودية سببه الخوف من إرهاق أو إصابة لاعبي الفريق بعد فترة من ضغط مباريات صعبة خاضها الفريق الفترة الأخيرة، وانتهت بخسارته أمام شباب الأهلي 1-2».

وكان الإمارات خاض أربع مباريات حصد خلالها نقطتين بالتعادل أمام بني ياس والنصر بالنتيجة نفسها 2-2، بينما خسر أمام الظفرة وشباب الأهلي.

في المقابل، يستضيف فريق الحمرية على ملعبه المريخ السوداني عند الساعة السابعة والنصف مساء اليوم في إطار استعداد الحمرية لدوري الدرجة الأولى.