73 خيلاً تتنافس على ألقاب ثاني سباقات موسم ميدان

المصدر: جوني جبور - دبي

تتجه أنظار عشاق سباقات الخيول مساء اليوم إلى مضمار ميدان العالمي في دبي، في انطلاقة ثاني سباقات الموسم الجديد، المقام بأشواطه السبعة، برعاية «لونجين»، بإجمالي جوائز يبلغ مليوناً و220 ألف درهم، يتنافس في ألقابها 73 من نخبة الخيول المحلية.

وينطلق أول أشواط السباق في السادسة والنصف مع شوط «لونجين ليديز ماسترز كوليكشن» المخصص للخيول المبتدئة لمسافة 1600 متر رملي، والبالغ إجمالي جوائزه 165 ألف درهم، قبل أن تواصل الإثارة طريقها نحو الشوط الرابع والرئيس «لونجين في إتش بي كوليكشن» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة لفئة التكافؤ لمسافة 1400 متر رملي، وسط منافسة ثمانية من نخبة خيول المسافة المتوسطة، يبرز منها الجواد «بيلغريمز تريشور» المملوك لعيلان المهيري، بإشراف المدرب ساتيش سيمار، في ظهور أول للموسم الحالي منذ فوزه مارس الماضي على المسافة والمضمار نفسيهما بلقب شوط «عزيزي مينا».