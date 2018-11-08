الجرمن: 13 نقطة ليست كافية لتأمين موقف عجمان

المصدر: سيد مصطفى - عجمان

أكد رئيس مجلس إدارة نادي عجمان، خليفة الجرمن، أن حصول فريقه على 13 نقطة من تسع جولات في دوري الخليج العربي لكرة القدم، ليس آمناً لتأكيد بقائه في المسابقة.

ويحتل عجمان حالياً المركز السادس على قائمة الترتيب العام لجدول المسابقة برصيد 13 نقطة، عقب فوزه على دبا الفجيرة، يوم الاثنين الماضي، لحساب الجولة التاسعة من دوري الخليج العربي.

وقال الجرمن لـ«الإمارات اليوم»: «الدوري هذا الموسم صعب على جميع الفرق، بما فيها عجمان، ولا يعني حصولنا على 13 نقطة حتى الآن أننا أمّنا البقاء بشكل كبير، بل على العكس النادي مازال ينتظره عمل كبير في الفترة المقبلة ليصل إلى هدفه الأساسي بالبقاء»، مضيفاً: «لدينا استراتيجية واضحة بالبقاء في دوري الخليج العربي، وحينما نضمن ذلك بشكل رسمي سيبدأ تحولنا للعب على أحد المراكز المتقدمة، وصولنا حالياً للمركز السادس بعد الجولة التاسعة لا يعني أننا سنغير استراتيجيتنا، لأن هناك 17 مباراة متبقية في المسابقة والتحولات فيها قد تكون كبيرة».

ولفت رئيس مجلس إدارة عجمان بقوله: «بشكل عام نحن راضون عما قدمه الفريق حتى الآن، سواء على صعيد الأداء أو النتائج، والاستراتيجية الموضوعة للبرتقالي تسير بصورة مُرضية لدرجة كبيرة، ونتمنى أن يتواصل الفريق على هذا النحو، الذي يعزز من أن يكون وجوده إضافة كبيرة للمسابقة».

وعزا الجرمن أداء فريقه المتواضع في الشوط الأول من مباراة دبا الفجيرة، إلى الضغوط النفسية الواقعة على اللاعبين من تأثير نقاط المواجهة في وضعية الفريق بجدول المسابقة، باعتبارها نقاطاً مفصلية ما بين وجود الفريق في منطقة صراع الهبوط أو التقدم لمركز أفضل في جدول المسابقة.

وأوضح: «لعبنا شوطاً أقل من المتوقع، لكن الفريق نهض بصورة أكبر في الشوط الثاني، واستطاع أن يقلب النتيجة ويحقق هدفه الأساسي من المباراة، وعلينا أن نشكر اللاعبين».

وحول ما إذا كان لدى نادي عجمان النية لتغيير لاعبيه الأجانب في فترة الانتقالات الشتوية، قال: «سياستنا الثابتة ترمي إلى الاستقرار، فنحن لا نتعامل مع الجهاز الفني أو اللاعبين بالقطعة، فالوقت مازال مبكراً بشكل عام لتفكير أي نادٍ في التغيير في هذا التوقيت لأن هناك أربع مباريات متبقية على انتهاء الدور الأول، ونحن راضون عن مردود الأجانب، ونتوقع أن يقدموا مردوداً أفضل، لكننا لا نفكر في التغيير على الإطلاق».

• لدينا استراتيجية واضحة بالبقاء في دوري الخليج العربي.