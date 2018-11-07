الجنيبي: سيتم بث ودّيتي الأبيض مع بوليفيا ومصر

المصدر: منصور السندي - دبي

دشن المنتخب الوطني لكرة القدم، أمس، برنامجه الإعدادي على ملعب ند الشبا في دبي بحضور كل اللاعبين الذين تم استدعاؤهم في القائمة الجديدة، وذلك ضمن تحضيرات الأبيض لنهائيات كأس أمم آسيا التي تقام في الإمارات يناير المقبل.

ولم يتغيب عن تدريب أمس أي من اللاعبين الـ28. وأشار نائب رئيس اتحاد كرة القدم رئيس لجنة المحترفين، عبدالله الجنيبي، إلى أن التفاؤل والحماس يسودان التدريبات، وأن الكل موحد للتحضير بشكل جيد استعداداً للاستحقاق القاري المقبل، وأنه «سيتم بث المباراتين الوديتين خلال المعسكر الحالي للمنتخب أمام بوليفيا ومصر تلفزيونياً، وأن الأبيض مشتاق لجمهوره».

يذكر أن آخر مباراتين وديتين للمنتخب خلال معسكره بإسبانيا لم يتم بثهما تلفزيونياً، حيث فرض المدرب ألبيرتو زاكيروني سرية عليهما تجنباً لكشف أوراقه. وأضاف الجنيبي في تصريحات صحافية: «المنتخب يعاني غيابات مؤثرة، إلا أن العناصر الموجودة في القائمة لا تقل شأناً عن الغائبين».

وقال إن الأجواء بشكل عام إيجابية لتحضيرات الأبيض بقيادة المدير الفني، الإيطالي ألبيرتو زاكيروني، مشيراً إلى أن «توحيد الصفوف هو مطلب الجميع حتى يكون المنتخب على أتم الجاهزية للمنافسة في لقب آسيا».

واعتمد اتحاد كرة القدم رسمياً إقامة مباراتين وديتين للمنتخب خلال فترة المعسكر الحالي على أن تكون الأولى يوم 16 الجاري، حيث يلتقي فيها الأبيض المنتخب البوليفي على استاد مكتوم بن راشد في دبي، في المقابل فإن المباراة الودية الثانية تجمع المنتخب بضيفه المصري على استاد آل نهيان في أبوظبي يوم 20 الجاري. يذكر أن المباراتين ستقامان في توقيت واحد هو الساعة 6:25 مساء.

وكانت القائمة التي أعلن عنها المدرب زاكيروني أول من أمس، قد شهدت غياب لاعبين بارزين على غرار صانع ألعاب فريق الهلال السعودي، عمر عبدالرحمن، الذي يعاني من الرباط الصليبي وخضع أخيراً لعملية جراحية، وسيغيب فترة طويلة، وكذلك مهاجم شباب الأهلي أحمد خليل، بجانب غياب نجم فريق العين محمد عبدالرحمن.

وخاض المنتخب خلال معسكره السابق أربع مباريات ودية أمام منتخبات ترينداد وتوباغو، ولاوس وهندوراس وفنزويلا في إطار حرص مدرب المنتخب على الوقوف على جاهزية لاعبيه وصولاً للتشكيل الأساسي.

قائمة الـ28 لاعباً

ضمت القائمة الجديدة التي أعلن عنها مدرب المنتخب ألبيرتو زاكيروني، أول من أمس، 28 لاعباً هم: خالد عيسى، إسماعيل أحمد، بندر الاحبابي، عامر عبدالرحمن، أحمد برمان، ريان يسلم (العين)، فارس جمعة، علي مبخوت، خلفان مبارك، أحمد ربيع، زايد العامري (الجزيرة)، إسماعيل مطر، محمد حسن الشامسي، أحمد راشد (الوحدة)، وليد عباس، ماجد حسن، إسماعيل الحمادي (شباب الأهلي)، محمود خميس، خليفة مبارك، طارق أحمد، أحمد الياسي، محمد العكبري (النصر)، خميس إسماعيل، علي سالمين (الوصل)، الحسن صالح، ماجد سرور (الشارقة)، فهد الظنحاني (بني ياس)، سعيد جاسم (الظفرة).