قرار إلغاء تشفير مباريات الدوري سيبدأ تطبيقه فورا

المصدر: دبي-الامارات اليوم

علمت "الإمارات اليوم" أن قرار إلغاء تشفير دوري الخليج العربي لكرة القدم سيبدأ تطبيقه فورا من تاريخ اصدار القرار، وبالتالي تعتبر الجولة العاشرة للدوري المقررة أيام 23 و24 و25 الجاري هي أول جولة يتم فيها التطبيق الفعلي لقرار الغاء التشفير وإتاحة البث المجاني للجمهور لمشاهدة جميع المباريات.

ويلعب في الجولة العاشرة، الوصل مع عجمان ودبا مع الشارقة والامارات مع الفجيرة والوحدة مع الجزيرة والظفرة مع شباب الاهلي واتحاد كلباء مع العين وبني ياس مع النصر.

يذكر أن تشفير الدوري بدأ تطبيقه في 2013 من خلال انتقاء بعض المباريات المهمة، ثم تم تشفيره رسميا بالكامل في موسم 2015 -2016 وشمل التشفير جميع المباريات دون استثناء.

ووجد قرار تشفير الدوري معارضة كبيرة خلال الفترة الماضية كون أنه حرم شريحة كبيرة من الرياضيين وفئات المجتمع المختلفة من مشاهدة المباريات ومتابعتها.