لأهلي المصري يرد على "كاف" بعد إيقاف أزارو

المصدر: أحمد طارق-دبي

أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، أنه لم يتلق أي إخطار رسمي حول إيقاف وليد أزارو، بقرار من لجنة الإنضباط بالإتحاد الأفريقي لكرة القدم لمباراتين.

كان اتحاد الكره المصري تلقى خطاباً من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يخطره فيه بإيقاف المغربي وليد أزارو، وتغريم الأهلي 20 ألف دولار، بسبب أحداث مباراة الفريق الاحمر والترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا التي جرت بإستاد الجيش المصري ببرج العرب الجمعة الماضي.

كما قررت لجنة الانضباط بـ"الكاف" استدعاء الفرنسي باتريس كارتيرون لجلسة استماع بسبب تصريحاته عقب المباراة والتي أفاد خلالها بتعرضه للاعتداء من أحد لاعبي الترجي.

وقال عضو بالجهاز الفني للأهلي رفض ذكر اسمه بسبب قرار حظر التصريحات الإعلامية حتى انتهاء النهائي الأفريقي، أنهم عرفوا عبر الاتصالات الهاتفية أن هناك قرارا صدر بالفعل بإيقاف أزارو، ولكنهم سيدرسون الأمر جيداً قبل إعلان قرارهم، ولكنه سيكون في رحلة السفر صباح الثلاثاء إلى تونس دون شك.