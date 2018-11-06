عجمان يقفز 4 مراكز في 3 دقائق

المصدر: سيد مصطفى - عجمان

واصل عجمان سلسلة انتصاراته في دوري الخليج العربي لكرة القدم، وتغلب على ضيفه دبا الفجيرة، 2-1، أمس، في الجولة التاسعة من المسابقة، وحضرها 428 مُشجعاً فقط.

وكان دبا الفجيرة، هو البادئ بالتسجيل عن طريق جمعة مسعود (45)، لكن عجمان رد بقوة بتسجيله هدفين توالياً، عن طريق لاعبيه، النيجيري ستانلي (50)، والمغربي عادل هيرماش (53).

وقفز البرتقالي بهذا الانتصار أربعة مراكز دفعة واحدة متفوقاً على الوصل والنصر واتحاد كلباء والفجيرة ليحتل المركز السادس برصيد 13 نقطة، في حين بقى رصيد النواخذة عند أربع نقاط في المركز الأخير.

وجاءت المباراة متقلبة، إذ حضرت «الفار» على مستوى الشوط الأول وعوضت الإثارة الغائبة عن المباراة، حينما لجأ إليها حكم الساحة، أحمد سالم خلفان، ليُشهر من بعدها البطاقة الحمراء للاعب دبا، أحمد خميس، بعد أن تأكد من تعديه بالضرب على لاعب عجمان، البرازيلي فييرا (35).

ولم تنتهِ إثارة تقنية الفيديو عند هذا الحد في هذا الشوط، بل طالب لاعبو دبا بضربة جزاء بداعي أن الكرة لمست يد ثيام داخل الصندوق، لتتوقف المباراة نحو خمس دقائق ليكتشف حكم اللقاء انقطاع إشارة البث، ما دفعه لاستكمال اللعب دون احتساب أي قرار لمصلحة الفريق الضيف (44). وبينما كان الشوط الأول في طريقه للانتهاء، نجح المغربي إدريس فتوحي في قيادة هجمة مرتدة ومرر بدوره كرة مثالية إلى جمعة مسعود، لم يجد صعوبة في إيداعها داخل الشباك.

وتغير مردود عجمان في الشوط الثاني، وضغط بشراسة ليتمكن ستانلي من تسجيل هدف من مجهود فردي مميز بعد أن راوغ يحي جبران، وسدد على يمين الحارس. ولم تكد تمر ثلاث دقائق، حتى نجح عادل هيرماش، من وضع البرتقالي في المقدمة بتسجيل الهدف الثاني من ضربة رأس مُحكمة مستغلاً هفوة في دفاع دبا.