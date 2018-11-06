الحوسني يهدي «بلياردو الإمارات» ذهبية البطولة الخليجية

المصدر: جوني جبور - دبي

أهدى لاعب المنتخب الوطني للبلياردو محمد الحوسني، الإمارات الميدالية الذهبية الثانية في البطولة الخليجية المجمعة للبلياردو والسنوكر، المقامة حالياً في دبي بمشاركة منتخبات الإمارات والسعودية والبحرين وسلطنة عمان، بعد أن نجح أول من أمس بالفوز بلقب منافسات فردي الكرات الثماني، التي اضافها لإنجاز المنتخب بفوزه السبت الماضي بلقب فرق المسابقة ذاتها.

وعرف الحوسني كيفية حصد الذهب بفوزه بالمباراة النهائية على البحريني علي عبدالكريم «8-5» في مباراة استضافتها صالة «آي زون» في منطقة أبوهيل بدبي، لتذهب الميداليتان البرونزيتان المخصصتان للمركزين الثالث والرابع للاعبي الإمارات صلاح الريماوي وعبدالله الحوسني، ببلوغهما الدور نصف النهائي قبل أن يودعا هذا الدور بخسارتهما أمام محمد الحوسني والبحريني عبدالكريم. وعلى صعيد منافسات السنوكر التي تستضيفها صالة «الاتحاد» في منطقة القوز في دبي، حققت البحرين أولى ميدالياتها الذهبية، عقب فوز لاعبها حبيب الصباح بلقب فردي رجال الكرات الست بتغلبه في النهائي على السعودي نزار عسيري بواقع «6-3»، فيما ذهبت برونزيتا المركزين الثالث والرابع للإماراتي خالد الكمالي والبحريني ماجد ضيف.