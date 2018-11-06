طبيب يحذّر لاعبي دبا الحصن من الثقة المفرطة

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

حذّر مدرب الفريق الأول لنادي دبا الحصن، بدر طبيب الشحي، لاعبيه من الثقة المفرطة استعداداً لدوري الهواة الذي ينطلق 16 الجاري، بعد تأهلهم إلى دور الـ16 من كأس رئيس الدولة، وقال لـ«الإمارات اليوم»: لن تخدعنا النتائج التي تحققت في بطولة كأس رئيس الدولة، ولا المردود الفني، لأن بطولة الدرجة الأولى تختلف بشكل كامل.

وتابع: نحن كفريق لسنا وحدنا، خلفنا جمهور يترقب منا تقديم أفضل المباريات، وأن نلعب بشكل قوي وجميل، ويريد منا أن نحقق الانتصارات من أجل أن يفخر باسم ناديه، ويفرح بما يحقق من نتائج، ولذلك لا نريد أن نقع بالأخطاء نفسها التي وقعت بها أندية في مواسم ماضية، وهي الثقة المفرطة، ما يدعونا إلى مزيد من التدريب والإصرار والعزيمة لتقديم مردود فني كفيل بالنتائج.

يذكر أن دبا الحصن فاز في ثلاث مباريات مطلع الموسم، على كل من خورفكان والحمرية 2-1، والعربي 3-صفر، وكان أول المتأهلين.