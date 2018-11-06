روزا: نيغريدو يستحق شارة كابتن «العميد»

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أكد لاعب النصر، البرازيلي صامويل روزا، أنه عانى كثيراً الفترة الماضية التي لم يحرز فيها أية أهداف خلال الجولات السبع الأولى من دوري الخليج العربي، موضحاً أن هذه الفترة تعتبر أطول فترة لم يحرز فيها أهدافاً في مشواره بكرة القدم، وعن رأيه في المهاجم الإسباني نيغريدو، أوضح روزا أنه لاعب مهم جداً ويستحق ارتداء شارة قيادة العميد التي حملها للمرة الأولى في مباراة النصر والظفرة، أول من أمس، بالجولة التاسعة من دوري الخليج العربي.

وكان النصر قد نجح في العودة إلى الانتصارات من جديد بالفوز على الظفرة بنتيجة 2-0 بعد تعادلين إيجابيين مع الوحدة والإمارات، والأهم في المباراة هو عدم تلقي الفريق أي اهداف بعد أن كان قد تلقى خمسة أهداف في أخر مباراتين بالتعادل 2-2، 3-3، وواصل النجم الإسباني نيغريدو، زياراته للشباك بعدما أحرز هدفه الشخصي السابع وهدف فريقه الأول في مرمى الظفرة، وشهدت المباراة ارتداء المهاجم الإسباني نيغريدو، شارة قيادة الفريق للمرة الأولى هذا الموسم.

وقال روزا، لـ «الإمارات اليوم»: «فوز مهم جداً للنصر أمام الظفرة قبل فترة التوقف، نجحنا في تقديم شوط أول جيد شهد تسجيل هدفين، وفي الشوط الثاني حافظنا على التقدم ولم نتلقَ أهدافاً، والفوز أعاد الفريق إلى طريقه الصحيح. فريق النصر مكانة الطبيعي في المنافسة على لقب الدوري، ولكن الهزائم غير المتوقعة في بداية الموسم هي التي وقفت أمام الوجود في مركز لائق، لكن هناك 17 مباراة متبقية».

وعن أهمية اللاعب نيغريدو، لفريق النصر قال روزا: «لاعب مهم جداً للنصر يعمل كل شيء من أجل الفريق ويحفز اللاعبين على اللعب والتدريب بقوة، إنه فعلاً لاعب رائع وقائد لكل اللاعبين ويستحق شارة القيادة، وله دور مهم جداً في الناحية الهجومية لما يملكه من خبرة كبيرة في الملاعب الأوروبية».

من جانبه، أكد رئيس شركة النصر لكرة القدم عبدالرحمن أبوالشوارب، أن فريق النصر يسير في الاتجاه الصحيح والأمور مستقرة داخل قلعة العميد، وقال في تصريح صحافي: «المهم هو الفوز والنقاط الثلاث، وبدأنا نعمل مع الفريق ونجلس مع اللاعبين باستمرار وخلال فترة التوقف سيتم العمل جيداً من أجل استقرار الفريق والتقدم خطوة بعد أخرى في جدول ترتيب دوري الخليج العربي».