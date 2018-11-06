زوران: اللاعبون نفذوا المهام بدقة عالية أمام بني ياس

المصدر: معاذ كمبال - العين

قال المدير الفني لفريق العين، الكرواتي زوران ماميتش، إن لاعبي وسط الميدان في فريق العين أظهروا تناغماً رائعاً في الأداء ونفذوا المهام المطلوبة منهم بدقة عالية وكذلك قدم خط الظهر مستوى جيداً وتعامل بالتركيز العالي منذ صافرة البداية وحتى نهاية المواجهة التي جمعت فريقه مع بني ياس أول من أمس، في الجولة التاسعة من دوري الخليج العربي وانتهت بفوز العين بهدفين نظيفين.

وأكد زوران في مؤتمر صحافي: «لعبنا بقوة منذ البداية وفرضنا أسلوبنا وسيطرنا على مجريات اللعب، وتسنّى لنا العديد من الفرص التي كانت كفيلة بحسم الأمور مبكراً، بيد أننا لم نستثمرها بالصورة الصحيحة».

وكان المدرب الكرواتي تعرض خلال الفترة الماضية للعديد من الانتقادات بسبب تغيير نهجه التكتيكي وتبديلاته في التشكيلة، التي أفقدت الفريق انسجامه كما تسببت في تراجع الأداء وتلقيه خسارتين على يد الجزيرة والشارقة في ثلاث جولات فقط.

ورداً على سؤال حول مدى رضاه عن الناحية الهجومية لفريقه، خصوصاً بعد إشادته بخطي الوسط والدفاع، قال: «صنعنا العديد من الفرص في مواجهة اليوم ونحن في حاجة إلى تسجيل المزيد من الأهداف على مرمى منافسينا، وفي اعتقادي أن ريان يسلم قدم مباراة رائعة وشخصياً سعيد جداً بعودته، وأتمنى أن تكون إصابته خفيفة وكذلك حسين الشحات الذي استعاد مستواه المعروف ونحتاج كذلك لرؤية ماركوس بيرغ وكايو لوكاس في صورة أفضل، وهما لاعبان مميزان ويحتاجان منا الدعم المتواصل والمساندة القوية».

وبخلاف المواجهات السابقة، فإن المدرب أجرى تبديلين بدخول جمال معروف في مكان ريان يسلم الذي تعرض لإصابة مطلع الشوط الثاني، في حين دخل المدافع يحيى نادر في مكان الدولي السويدي ماركوس بيرغ قبل أربع دقائق من نهاية المباراة.

وأضاف: «الفريق أظهر مستوى متميزاً، بيد أن لاعب وسط الميدان محمد عبدالرحمن ظل منذ الموسم الماضي يقدم أداءً رائعاً، وبالنسبة لي هو أحد أفضل اللاعبين المواطنين بالدولة، إذ يتمتع بإمكانات كبيرة ويحرص على إظهار الروح القتالية العالية في جميع التحديات».

في المقابل، أعرب مدرب فريق بني ياس، الكرواتي، كرونسلاف جوريتش، عن عدم رضاه عن النتيجة التي انتهت عليها المباراة، وقال إنه حذر لاعبيه قبل المباراة من عدم ارتكاب الأخطاء داخل منطقة الجزاء، وهو ما حدث بالفعل واستفاد منه العين وسجل هدفي الفوز، على حسب قوله.