الحمادي: ننتظر نقلة نوعية للملاكمة الإماراتية

المصدر: محمد فاضل - دبي

أكد الأمين العام لاتحاد الملاكمةـ حسن الحمادي، أن فوز ممثل الإمارات، أنس العتيبة، بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الآسيوي للملاكمة في الانتخابات، التي أقيمت في موسكو على هامش انتخابات الاتحاد الدولي، سيدر على الرياضة الإماراتية الكثير من المكاسب الاستراتيجية، وسيسهم في نقلة نوعية للملاكمة في الدولة.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «أبرز المكاسب هو إضافة الإمارات منصب دولي إلى بقية المناصب الدولية المميزة على مستوى الرياضة، وهذا المنصب سيقصر المسافة نحو الاستفادة من خبرات الدول المميزة في الملاكمة للاستفادة من تجاربها، تمهيداً لبناء جيل من الملاكمين قادر على تحقيق إنجازات».