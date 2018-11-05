منتخب البلياردو يظفر بذهبية «خليجي الفرق»

المصدر: جوني جبور- دبي

حقق المنتخب الوطني للبلياردو للفرق أولى الميداليات الذهبية في البطولة الخليجية المجمّعة للبلياردو والسنوكر، المقامة حالياً في دبي، حتى 10 الجاري، بمشاركة منتخبات الإمارات والسعودية والبحرين وسلطنة عُمان.

وجاءت الميدالية في فئة الفرق لمسابقة الكرات الثماني، بعد أن نجح كل من عمران سالم وصلاح الريماوي ومحمد الحسوني وعبدالله جمعة الحوسني في تحقيق المركز الأول، بفوزهم في المباراة النهائية على منتخب سلطنة عُمان «2-1».

ويشارك المنتخب، اليوم، في منافسات الكرات التسع، كما ستقام اليوم منافسات الكرات التسع للناشئين، ويمثل المنتخب كل من: طلال البلوشي وراشد العطار.

من جهته، قال إداري المنتخب، سعيد المري، في تصريحات صحافية: «إن المهمة لم تكن سهلة في الاحتفاظ باللقب الخليجي، الذي حققه في نسخة العام الماضي، خصوصاً أن المستويات متقاربة».