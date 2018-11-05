الفجيرة والوحدة.. لا بديل عن الفوز رغم غياب بن يطو ومطر

المصدر: محمد فاضل ــ الفجيرة

يدرك فريقا الفجيرة والوحدة أن المباراة التي ستجمعهما عند الـ 4:45 من عصر اليوم على استاد الفجيرة، ضمن الجولة التاسعة لدوري الخليج العربي، في غاية الأهمية والصعوبة في آن واحد، حيث سيفتقد الفجيرة جهود هدافه الجزائري محمد بن يطو، بينما سيفتقد الوحدة قائده إسماعيل مطر بسبب الإيقاف.

ويتطلع الفجيرة إلى تحقيق نتيجة إيجابية يمحو من خلالها آثار الخسارة القاسية أمام الوصل في الجولة الماضية 3-6، وتعزيز رصيد النقاط إلى أكثر من رصيده الحالي البالغ 11 نقطة بالمركز السادس، في المقابل يريد الوحدة، الذي يبلغ رصيده حالياً 14 نقطة بالمركز الرابع، أن يستعيد نغمة الانتصارات بعد ثلاث نتائج سلبية للفريق في آخر ثلاث جولات، نزف فيها سبع نقاط بعد الخسارة من الظفرة 2-4 والتعادل أمام النصر، وشباب الأهلي بنتيجة 2-2. ويتطلع «العنابي» إلى تحقيق الفوز وانتظار هدايا من الآخرين للاقتراب من الصدارة، بينما يرى الفجيرة أن كل نقطة في الموسم ثمينة، وأن الفوز بالنقاط الثلاث سيقوده إلى مركز متقدم، وسيزيد من فرص استمراره في المنطقة الآمنة بجدول فرق الدوري، فضلاً عن رغبة «الذئاب» في الحفاظ على ميزة عدم الخسارة على ملعبه في أي من المباريات التي أقيمت على أرضه.

بينما يبرز إلى الواجهة هداف الوحدة، الأرجنتيني سيباستيان تيغالي، الذي سجل ستة أهداف لمصلحة فريقه في المباريات التي التقى فيها الفريقان في ست مواجهات خلال دوري المحترفين، وفاز الوحدة في ثلاث منها 1-صفر، و3-1، و1-صفر، وتعادلا 3-3، مقابل فوزين للفجيرة 2-1، و1-صفر.

الغيابات

الفجيرة: محمد بن يطو، حسن أمين.

الوحدة: سالم سلطان ومحمد برغش وإسماعيل مطر وسلطان الغافري.

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