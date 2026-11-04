ولي عهد الفجيرة: يوم العَلَم مناسبة وطنية لترسيخ قِيَم الولاء والانتماء

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أن يوم العَلَم مناسبة وطنية تستحضر فيها دولة الإمارات العربية المتحدة مسيرة اتحادها، وترسخ من خلالها قيم الولاء والانتماء، وتعزز معاني الوحدة والتلاحم الوطني التي تشكّل ركيزة أساسية في مسيرة الوطن ونهضته.

جاء ذلك خلال رفع سموه عَلَم دولة الإمارات في احتفالية يوم العلم التي أُقيمت، أمس، في الساحة الأمامية لقصر الرميلة في الفجيرة، بحضور عدد من رؤساء ومديري الدوائر في الإمارة.

وأشار سمو ولي عهد الفجيرة إلى أن يوم العَلَم يجسّد الاعتزاز بالهوية الوطنية، ويعكس ما حققته دولة الإمارات من إنجازات ومكتسبات في ظل مسيرة الاتحاد، مؤكداً سموه أن هذه المناسبة الوطنية تمثّل محطة لتجديد العهد على الوفاء للوطن وقيادته، وترسيخ قيم الانتماء والتلاحم في المجتمع، واستلهام إرث الآباء المؤسسين في مواصلة مسيرة التنمية والتقدم، بما يرسّخ مكانة الإمارات بين الأمم، ويحقق تطلعات أجيالها نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وريادة.