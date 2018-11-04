العين يصالح 3774 متفرجاً بهدفين في شباك "السماوي"

المصدر: معاذ كمبال – العين

تقدم فريق العين للمركز الثاني في ترتيب دوري الخليج العربي لكرة القدم بعد أن رفع رصيده إلى 19 نقطة عقب فوزه الثمين على حساب ضيفه فريق بني ياس بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد هزاع بن زايد ضمن الجولة التاسعة للدوري ليصالح جماهيره التي حضرت المباراة حيث بلغ عددهم 3774 متفرجا.

وكان "الزعيم" خسر في الجولة الماضية أمام الشارقة بهدف مقابل هدفين وأضاع بسببها فرصة الانفراد بالصدارة على حساب "الملك".

وأحرز فريق العين هدف المقدمة بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 13 بعد جملة تكتيكية رائعة بدأها العين عبر الجبهة اليسرى بانطلاقة سريعة من الياباني تسوكاسا شيوتاني قبل أن يتوغل اللاعب نفسه داخل منطقة الجزاء ويمرر كرة عرضية وجدت زميله ريان يسلم الذي وضعها في المرمى من لمسة وأحدة.

واستغل فريق العين خطأً دفاعياً كارثياً وقع فيه مدافع فريق بني ياس عبدالسلام محمد وخطف الهدف الثاني في الدقيقة 76 بواسطة لاعبه المصري، حسين الشحات بعد مجهود مهاري وببدني رائع قبل أن يضع الكرة أعلى حارس المرمى وهو الهدف الذي أراح لاعبي "الزعيم" كثيراً نظراً لأن "السماوي" كان قريباً من تسجيل هدف.

وتدخلت تقنية الفيديو في مرتين وعدلت من قرار حكم المباراة سلطان المرزوقي بعد احتسابه لركلة جزاء لصالح العين وبني ياس في الشوط الثاني.