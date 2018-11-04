ريجيكامب: الوحدة يمر بمرحلة صعبة

المصدر: إبراهيم الديب – أبوظبي

أكد المدير الفني لفريق الكرة بنادي الوحدة، الروماني لورنت ريجيكامب، أن مباراة الفجيرة في غاية الأهمية لفريقه، حيث لا بديل فيها عن الفوز بعد خسارة ثماني نقاط في ثلاث مباريات متتالية. وقال خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس قبل المباراة: «لابد أن نذهب للفجيرة لتحقيق الفوز بالمباراة، وهذا أهم شيء في الوقت الحالي بالنسبة للوحدة، وحتى تكون الأجواء أفضل، لأن الفوز سيغير كل شيء داخل الفريق».

وعن كيفية إيقاف نزف النقاط قال: «لابد أن نكون أذكياء ونتعامل مع الموقف الحالي بحنكة، ونحن بالفعل في مرحلة صعبة، ولدينا سوء حظ في إصابة بعض اللاعبين الأساسيين، وهذه الأمور لم نكن نراها من قبل، وأنا لا أحاول إيجاد أعذار لكني أوضح الموقف الحالي الذي يمر به الفريق، فقد خسرنا في الوقت الضائع نقطتين أمام النصر وكذلك خسرنا نقطتين أمام شباب الأهلي».