عجمان يستعد لدبا بـ «وليمة عشاء»

المصدر: سيد مصطفى - عجمان

تأهب فريق الكرة في نادي عجمان لخوض مباراته غداً أمام دبا الفجيرة، بـ«وليمة عشاء»، أقامها حارس المرمى وقائد البرتقالي جابر جاسم، أمس، بمقر النادي لتحفيز اللاعبين على حصد الفوز أمام النواخذه.

وأكد مدرب عجمان، المصري أيمن الرمادي، أن مثل هذه المبادرات التي يقوم بها اللاعبون تُسهم في تعزيز الروح المعنوية، خصوصاً قبل المباريات المهمة.

وقال الرمادي في مؤتمر صحافي: «لدينا مباراة بالغة الأهمية ضد دبا الفجيرة، فالفوز بنتيجة هذا اللقاء سيدفع بالبرتقالي إلى مناطق مهمة في الجدول لتتغير استراتيجيته نحو اللعب على المراكز المتقدمة، أما الخروج بنتيجة سلبية فسيجعل موقف عجمان صعباً».

مضيفاً: «دائماً ما يأتي تغير الأجهزة الفنية في بدايته بمحصلة إيجابية مع بعض الفرق، ودبا الفجيرة استفاد من التغيرات التي طرأت عليه، وأتوقع أن يقدم مستوى جيداً، خصوصاً أنه يملك مدرباً صاحب تاريخ كبير ولاعبين مواطنين وأجانب مميزين».