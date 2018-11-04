أروابارينا: اختيار اللاعبين لـ «الأبيض» مسؤولية زاكيروني

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكد مدرب شباب الأهلي، الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، أن قلة عدد اللاعبين المنضمين من الفريق إلى المنتخب الوطني في الفترة الأخيرة، يعود إلى اختيارات المدرب الإيطالي ألبيرتو زاكيروني، متمنياً أن ينضم أكبر عدد من لاعبي شباب الأهلي إلى «الأبيض».

وقال أروابارينا في مؤتمر صحافي، إنه كمدرب يتمنى أن ينضم عدد كبير إلى المنتخب الوطني، موضحاً: «ذلك يعني أن الفريق يحقق نتائج جيدة، ومستوى اللاعبين ممتاز، وهو أمر يسعدني بالتأكيد، ولكن في النهاية تعد هذه هي اختيارات مدرب المنتخب الوطني، الذي يكون لديه رؤية خاصة في اختيارات اللاعبين».

وعلّق المدرب الأرجنتيني على توقف الدوري بسبب معسكر المنتخب الوطني، وأهميته له كمدرب، قال: «لا أستطيع تقييم أهمية هذا التوقف في الوقت الحالي، خصوصاً أنه ستكون هناك غيابات، وعقب عودة اللاعبين أستطيع تقييم الفائدة التي حصلنا عليها من توقف الدوري».