«أبيض السلة» إلى مصر للمشاركة في البطولة العربية

المصدر: جوني جبور - دبي

يتجه المنتخب الوطني الأول لكرة السلة مساء اليوم إلى العاصمة المصرية القاهرة، للمشاركة في البطولة العربية، المقامة من 7 إلى 16 الجاري، بمشاركة منتخبات مصر والسعودية والبحرين والجزائر والمغرب، وذلك في مجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي.

ويترأس بعثة المنتخب عضو مجلس إدارة الاتحاد أسامة قرقاش، وتضم 12 لاعباً، بالإضافة إلى مشرف المنتخبات الوطنية محمد الحمادي، والجهاز الفني للأبيض بقيادة المدير الفني للمنتخبات، التونسي د.منير بن الحبيب.

وأكد بن الحبيب، جهوزية المنتخب، وقال في تصريحات صحافية: «المؤشرات الأولى تدعو للتفاؤل خصوصاً على صعيد جهوزية اللاعبين». وأضاف أن المنتخب سيواجه الجزائر وديا غداً للتعرف إلى جاهزية اللاعبين.