النصر يراهن على نيغريدو لوقف نزف النقاط أمام الظفرة

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

يستضيف النصر على ملعب شباب الأهلي (استاد مكتوم بن راشد)، بالممزر في دبي، فريق الظفرة في انطلاق الجولة التاسعة من دوري الخليج العربي الساعة 16:50، حيث يظل الهاجس الأكبر للعميد هو وقف نزف النقاط المتواصل في آخر جولتين، خسر فيهما أربع نقاط بعد التعادل من الوحدة والإمارات، ويراهن بشدة على الصحوة التهديفية للإسباني نيغريدو، الذي وصل إلى الهدف السابع، ونجح في إحراز هدفين أمام الوحدة (2-2)، ثم كرر ذلك أمام الإمارات (3-3)، أي أن اللاعب أحرز أربعة أهداف في آخر مباراتين فقط، ما يسعد مدربه الصربي يوفانوفيتش، لكن المدير الفني في الوقت نفسه لم يجد حلاً حتى الآن للأخطاء الفردية، التي يقع فيها الفريق.

في المقابل، تعرض الظفرة للخسارة أمام بني ياس 2-1، بعد أن نجح في استعادة الثقة بتحقيق ثلاثة انتصارات متتالية، ويرغب اليوم في العودة إلى سكة الانتصارات من جديد. ويهدف النصر إلى استغلال فترة التوقف بعد هذه الجولة في معالجة الأخطاء الدفاعية، وستكون المباراة فرصة للوصول إلى النقطة 11 للنصر، و12 لفريق الظفرة.

الرفاعي: عانينا الإصابات

أكد مدافع الظفرة، المصري عبدالله الرفاعي، أنهم سيعملون على تقديم أفضل ما لديهم خلال المواجهة، وقال في المؤتمر الصحافي: عانينا في المباريات السابقة ضغط المباريات والإصابات، لكننا نتطلع لتقديم مباراة ترضي طموحاتنا، وتعيد الفريق لسكة الانتصارات، وعلينا تلافي الأخطاء التي ظهرت في الجولات الماضية.