«نيو تريلز» بطلاً لافتتاح موسم ميدان

المصدر: جوني جبور - دبي

ظفر الجواد «نيو تريلز» المملوك لحمدان سلطان علي السبوسي، بإشراف المدرب أحمد بن حرمش، بلقب شوط «إميرتس دوت كوم» الخامس والرئيس من السباق الافتتاحي لموسم مضمار ميدان العالمي لسباقات الخيل، الذي جرى أول من أمس، وزعت أشواطه السبعة «طيران الإمارات» بإجمالي جوائز بلغ مليوناً و260 ألف درهم، خصصت اثنتان منها للخيول المبتدئة، وخمس جوائز لخيول التكافؤ.

وعرف الفارس كونر بيسلي، كيفية قيادة الجواد «نيو تريلز» البالغ من العمر أربع سنوات، لحسم أول الأشواط الرئيسة للموسم الجديد، وذلك بعد أن نجح «نيو تريلز» في قطع خط نهاية مسار الشوط الخامس، الذي جرى على المسار الرملي لمسافة 2000 متر وبلغ إجمالي جوائزه 210 آلاف درهم، بالمركز الأول، متفوقاً على تسعة من منافسيه بإجمالي زمن بلغ دقيقتين وخمس ثوانٍ و86 جزءاً من الثانية، بفارق الطولين عن الجواد «سترييت أوف دريمز» المملوك لعلي العنيزي، الذي قاده الفارس سام هتشكوك للمركز الثاني، فيما عاد المركز الثالث للجواد «دباشي» المملوك لمحمد خليفة البسطي، وقاده الفارس دين أونيل.