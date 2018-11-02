مدرب كلباء فيفياني: قادرون على ايقاف انتصارات الشارقة

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

اكد مدرب الفريق الاول لنادي اتحاد كلباء الايطالي فيفياني بان فريقه قادر على إيقاف انتصارات مضيفه الشارقة في المباراة التي ستجمعهما عصر الاحد القادم ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري الخليج العربي، متمنيا ان يكون فريقه جاهز فنيا وبدنيا للمواجهة الهامة، بحيث يخرج بالنتيجة الإيجابية، وقال في المؤتمر الصحفي، الذي انعقد عصر اليوم: قادرون على إيقاف انتصارات الشارقة، ويجب علينا التركيز العالي اثناء مجريات المباراة، بحيث نستغل الفرص التي ستتاح للفريق، وتقليل الاخطاء بنفس الوقت.

وعن التشكيلة المتوقعة التي سيبدأ بها المواجهة، اوضح انه مايزال امامه 48 ساعة لاختيار الانسب لخوض المباراة، وختم: سنلعب امام المتصدر وهذه فرصتنا للعودة للانتصارات، لذلك علينا ان ننسى المباراة الماضية أمام عجمان ونعمل على الاستشفاء الذهني والبدني تمهيدا لها.