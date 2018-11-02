العنبري: «ثقافة الفوز» أصبحت مزروعة في لاعبي الشارقة

المصدر: معاذ كمبال - العين

قال مدرّب فريق الشارقة، عبدالعزيز العنبري، إن الوقت مبكر على الحديث عن لقب دوري الخليج العربي بالنسبة لفريقه، الذي يواصل تقديم الأداء المميز في الدوري. وكان الملك قد عزز صدارته الدوري بفارق أربع نقاط عن العين، بعد فوزه على الزعيم 2-1، في استاد هزاع بن زايد، ليصل إلى النقطة الـ20.

وأكد العنبري أنه سعيد، كون اللاعبين باتوا مقتنعين بضرورة القتال في كل مباراة، والسعي لتحقيق الانتصار، وقال في المؤتمر الصحافي بعد المباراة: «نتعامل مع كل مباراة على حدة، لاعبو فريقي يعرفون أن المنافسة على اللقب لن تكون سهلة، ولكن ما يطمئنني أن ثقافة الفوز أصبحت مزروعة في نفوس اللاعبين».

وتابع العنبري: اللاعبون استغلوا الفرص التي حصلوا عليها، وسجلوا هدفين منحا الفريق الفوز.

وقال أيضاً: «لعبنا في اللقاء بشكل متوازن وبثقة، واستطعنا استغلال الفرص، بالنسبة إلي فالمباراة قد انتهت ومن اليوم سنبدأ بالعمل للمباراة المقبلة، صحيح أننا الآن في صدارة الدوري، ولكن مازلت أقول إن هناك فرقاً تمتلك أفضلية للمنافسة على اللقب».

وأضاف: «فريق الشارقة محظوظ بدعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بجانب الجهد الإداري الملحوظ، والوجود الجماهيري الكبير خلف الفريق، وكلها عوامل تسهم في تحفيز اللاعبين وجمعهم لتكملة المشوار، وفي تقديري إن الاستمرار في صدارة جدول الترتيب هو أمر أصعب من الوصول إليها، نحن ندرك أهمية المرحلة المقبلة، ويجب علينا أن نزيد من الاجتهاد».

في المقابل، هنأ مدرب العين، الكرواتي زوران ماميتش فريق الشارقة بالفوز، وقال في المؤتمر الصحافي: أكد لنا المنافس عملياً كيفية الوصول إلى الأهداف المرجوة في كرة القدم، بعد أن فرض أسلوبه، ونجح في ترجمة الفرص التي تسنت له أمام مرمانا إلى أهداف على عكسنا تماماً، ومنطقياً إن لم تسجل في مثل هذه المباريات فحتماً ستستقبل الأهداف، وتخسر النتيجة.

وحول قلق الجماهير على خسارة لقب الدوري، خصوصاً بعد خسارته مباراتين متتاليتين على ملعبه، قال: المؤكد أنه ليس جيداً الخسارة على ملعبك في أي مباراة، ولكن من المبكر جداً الحديث عن وضع المنافسة على لقب بطولة الدوري أو ضياعه، خصوصاً أنه مازلت أمامنا 18 مباراة، والمتابع لمواجهة الشارقة، يجدنا أهدرنا العديد من الفرص عن طريق ماركوس بيرغ وشيوتاني.

وأضاف: «مطالبون بإظهار روح القتال حتى النهاية، ويجب عدم التفكير في المباراة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، بقدر التركيز على المواجهة المقبلة والتعامل بعقلية التفكير في كل مباراة على حدة».

ورداً على سؤال حول سبب تراجع مستوى لاعبي فريقه، قال: «لا أفضل الحديث حول أداء اللاعبين في قاعة المؤتمرات، لأن حديثي معهم سيكون في غرفة تبديل الملابس وبالتفصيل، والمؤكد أن مستوى أداء الفريق ليس كالموسم الماضي، ولكن هذا الأمر يحدث في عالم كرة القدم، والأمور ستعود إلى وضعها الطبيعي بالعمل الجاد».

• الملك وصل إلى النقطة الـ20 في صدارة الدوري، بعد الفوز في 6 مباريات، والتعادل في مباراتين، ومن دون هزيمة حتى الآن.

• مدرب العين يؤكد أن الوقت مبكر للحديث عن ضياع لقب الدوري، وأن الفريق دفع ثمن الفرص المهدرة في مباراة الشارقة.