يعقوب حسن: الخسارة من عجمان لا تقلق النمور

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

اعتبر مدافع اتحاد كلباء يعقوب حسن، الخسارة من عجمان، 3-2، أول من أمس، في الجولة الثامنة من دوري الخليج العربي غير مقلقة بالنسبة للفريق، وأنها لن تؤثر في طموحاته في تحقيق البقاء بين الفرق المحترفة.

وأكد لـ«الإمارات اليوم» أنها هزيمة غير مستحقة، وقال: المردود الفني الجيد للاعبين بشكل عام، وصناعة الهجمات الكثيرة، هو ما يدعونا للتفاؤل. وتابع: أشعر بالحزن للخسارة، لأننا قدمنا مباراة جيدة، وتمكنا من العودة بعد التأخر بهدفين نظيفين، وكنا قريبين من الفوز، لولا هجمة عكسية أضاعت علينا النقاط.

وقال أيضاً: الأخطاء الفردية تحدث أثناء المباريات، وهي جزء من اللعبة، لكن الأهم من ذلك هو العمل على تصحيحها لكيلا تتكرر.

في جانب آخر، قال مدرب عجمان، المصري أيمن الرمادي أن: الوصول للنقطة 16 أو اكثر من ذلك سيعطينا أريحية عالية، عندما سنخوض مباريات الإياب، وأشعر بارتياح افضل لأننا جمعنا سبع نقاط من أربع مباريات لعبناها خارج ملعبنا، وهو أمر جيد. وتابع في المؤتمر الصحافي:حصلنا على النقطة الـ10 وهي نقطة محورية وسعيد للوصول لها وتنتظرنا خمس مباريات نتطلع لنقاط جديدة خلالها.

أما مدرب كلباء فيفياني، فشدد على أن الخسارة تعود للأخطاء الفردية، وقال في المؤتمر الصحافي: يجب أن يستوعب اللاعبون أن الدوري صعب جداً، ومن المستحيل أن تقدم مثل هذه الهدايا، وأن تحقق الفوز. ودعا لاعبيه إلى التركيز أكثر في الفترة المقبلة، خصوصاً أن الدوري لايزال طويلاً.