رونالدو مينديز يهدّد رغبة الوصل في استعادة الانتصارات

المصدر: أحمد طارق - دبي

يخوض الوصل، للمرة الثانية في أقل من 10 أيام، مواجهة أمام أحد الأفراد الذين ارتدوا قميص «الإمبراطور»، عندما يستضيف الفجيرة في ملعبه بزعبيل عند الساعة 4:55 ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري الخليج العربي، إذ يقود «الذئاب»، لاعب الوصل السابق، البرازيلي رونالدو مينديز، بينما واجه «الفهود»، الجولة الماضية، مدرب الفريق، السابق، الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، الذي قاد شباب الأهلي للفوز على الوصل بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويشارك رونالدو مينديز للمرة الأولى أمام الوصل، بعدما انتقل في فترة الانتقالات الصيفية إلى الفجيرة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، إذ تحمل هذه المباراة طابعاً خاصاً للاعب البرازيلي الذي لعب في صفوف «الإمبراطور»، الموسمين الماضيين، إذ يسعى إلى إثبات وجوده، والتأكيد أنه كان يستحق الاستمرار مع الفريق، خصوصاً أنه لم يتم وضع بند في عقده مع الفجيرة، يمنع مشاركته أمام فريقه السابق.

ويخوض الوصل مواجهة الفجيرة، وليس أمام «الإمبراطور» سوى تحقيق الفوز، خصوصاً أن الفريق لم يحقق الفوز منذ 36 يوماً، بالتحديد منذ فوزه على الإمارات بهدفين مقابل هدف في الجولة الرابعة في 25 سبتمبر الماضي، إذ خسر بعدها «الفهود» ثلاث مباريات متتالية امام أندية الظفرة والنصر وشباب الأهلي، إلى جانب الخسارة من شباب الأهلي في كأس الخليج العربي، ليتراجع الوصل إلى المركز الـ11 في لائحة الترتيب برصيد سبع نقاط، بعدما كان ينافس على اللقب في الموسم الماضي، وأنهى المسابقة في المركز الثالث.

ويأمل «الإمبراطور» أن يظهر بالمستوى الذي قدمه أمام الأهلي المصري، الأحد الماضي، في كأس زايد للأندية الأبطال، التي انتهت بتعادل الفريقين بهدفين لكل فريق، حيث ظهر الوصل بمستوى رائع، وأحرج صاحب الأرض، وكان الأقرب لتحقيق الفوز.

وتعد مباراة الوصل والفجيرة تحدياً خاصاً بالنسبة إلى المدرب حسن العبدولي، الذي ارتفعت أسهمه بعد الأداء الجيد الذي ظهر به «الفهود» تحت قيادته أمام شباب الأهلي والأهلي المصري.

في المقابل، يلعب الفجيرة المباراة بمعنويات مرتفعة، بعد النتائج الرائعة التي حققها «الذئاب» في آخر ثلاث جولات، بالتعادل أمام العين بهدفين لكل فريق، والفوز على اتحاد كلباء بثلاثة أهداف مقابل هدفين، والفوز في «الديربي» على دبا الفجيرة بهدفين مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز السادس.