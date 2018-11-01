نجلاء الشامسي رئيساً لمجلس إدارة نادي الشطرنج في الشارقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أصدر سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، وتعيين نجلاء الشامسي رئيساً لمجلس إدارة النادي، وعضوية كل من: أمينة الجسمي، وأروى العويس، وعفراء المشغوني، وحمدة العقروبي، وأسماء صالح، وعلياء المازمي.

وتقلدت نجلاء الشامسي عدداً من المناصب، التي أهلتها للحصول على هذا المنصب، منها نائب رئيس مجلس إدارة النادي سابقاً، بجانب مدير إدارة قطاع العمليات المدرسية، وعضو المجلس البلدي لمدينة الشارقة، كما حصلت على العديد من الدورات الاستراتيجية والقيادية.

وقال الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، عيسى هلال الحزامي، إن تعيين نجلاء الشامسي في هذا المنصب يعد تشجيعاً للوجوه القيادية والشابة في المجال الرياضي بشكل عام، وفي عضوية مجالس إدارات الأندية بشكل خاص، ويأتي من واقع اهتمام ورعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وقرينة سموه، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ودعمهما للمرأة وتوليها المناصب القيادية في مختلف المجالات منها القطاع الرياضي.

بدورها، قالت نجلاء الشامسي «سنبذل كل جهدنا لخدمة الوطن الغالي، والإمارة الباسمة، خصوصاً أننا نشهد التطور الكبير الذي تحققه رياضة الشطرنج بالإمارة، وذلك بفضل دعم القيادة الرشيدة لهذه اللعبة، التي أصبحت بطولة مصنفة دولياً لها العديد من المكاسب، وسنسعى لمواصلة النجاحات التي يحققها النادي على مستوى الدولة بشكل عام، وعلى مستوى الإمارة بشكل خاص، وتحقيق الإنجازات قارياً وعالمياً».