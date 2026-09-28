25 من «صنّاع الكتب الجدد» يبدؤون مسار «الإطلاق»

انطلق، أمس، في هيئة الشارقة للكتاب مسار «الإطلاق» من صندوق الشارقة لاستدامة النشر (انشر)؛ المبادرة التي أطلقتها سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، بمشاركة 25 منتسباً، اختيروا من بين 122 مسجلاً للانضمام إليه، ضمن برنامج تطوير مهني يهدف إلى تزويد المهتمين بصناعة النشر بالمعرفة العملية والمهارات اللازمة لتأسيس مشاريعهم في قطاع النشر وتطويرها وتنميتها. ويجمع البرنامج، الذي يمتد على أربعة أيام تدريبية حتى 18 أكتوبر المقبل، بين المعرفة بصناعة الكتاب ومتطلبات إدارة مشروع النشر، ليساعد المشاركين على فهم القرارات التي سيواجهونها في بداية عملهم، وكيفية الموازنة بين جودة المحتوى وتكاليف إنتاجه وفرص وصوله إلى القرّاء، وبناء خطط أعمال تدعم استمرارية مشاريعهم.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، أحمد بن ركاض العامري: إن «استدامة صناعة النشر تبدأ من الاستثمار في الإنسان الذي يقودها، ومن تمكين أجيال جديدة من المهتمين بصناعة النشر من دخول القطاع، وهي تمتلك المعرفة والأدوات التي تساعدها على بناء مشاريع قادرة على الاستمرار والنمو. فصناعة الكتاب لا تتطور بزيادة عدد الإصدارات وحدها، وإنما بوجود مؤسسات نشر تفهم المحتوى والسوق والقارئ، وتستطيع تطوير نماذج أعمال تواكب التحولات التي يشهدها القطاع، وتضيف إليه تجارب وأصواتاً جديدة». واستهل المشاركون رحلتهم بالتعرّف إلى أساسيات النشر ونماذجه ومكونات الكتاب.

أحمد العامري:

• استدامة صناعة النشر تبدأ من الاستثمار في الإنسان الذي يقودها، ومن تمكين أجيال جديدة من دخول القطاع وهي تمتلك الأدوات.