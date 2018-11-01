مهرجان الشارقة الدولي للجواد العربي‬ ينطلق اليوم

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

ينظم نادي الشارقة للفروسية والسباق «مهرجان الشارقة الدولي للجواد العربي» السلالة المصرية بنسخته الـ13، برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

ويقام المهرجان للمرة الأولى بصورة دولية بمشاركة السعودية ومصر وسورية، وبالتعاون مع هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي (سيف زون)، وبمشاركة 90 جواداً من مختلف مرابط وأندية وإسطبلات الدولة والدول المشاركة. ويعتبر مهرجان الشارقة من المنافسات المعتمدة من قبل الهيئة الأوروبية لمسابقات الخيل العربية الأصيلة «الإيكاهو»، بعد اعتماد جميع المهرجانات في نادي الشارقة للفروسية والسباق من الهيئة لهذا الموسم.