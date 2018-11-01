الشارقة والنصر والوصل وشباب الأهلي إلى مربع ذهب كأس اليد

المصدر: جوني جبور - دبي

حجزت فرق الشارقة والنصر والوصل وشباب الأهلي مقاعدها في المربع الذهبي، من مسابقة كأس الإمارات لكرة اليد.

وأكد الملك صدارة مجموعته الأولى بفوزه على الوحدة «27-15»، وانتزع العميد مركز وصافة المجموعة بفوزه العريض على بني ياس «30-10».

في المقابل، ضمن الإمبراطور مركز وصافة مجموعته الثانية، رغم خسارته أمام شباب الأهلي المتصدر بواقع «27-29»، فيما ودع العين البطولة رغم فوزه المعنوي على الظفرة «25-17».

وضرب شباب الأهلي موعداً مع النصـــــر في أولى مبـــــــاريات المربع الذهبي في الثالث من الشهر الجاري، فيما سيواجه حامل اللقب الشارقة فريق الوصل في ثانية مواجهات نصف النهائي.