بني ياس يأمل في إيقاف نزف النقاط أمام الظفرة

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

يتطلع بني ياس إلى تحقيق فوزه الثاني هذا الموسم في دوري الخليج العربي لكرة القدم، بعد فوز واحد على الوحدة، والتعادل في أربع مباريات، والخسارة في اثنتين، عندما يستضيف الظفرة في السابعة والنصف من مساء اليوم، ضمن الجولة الثامنة.

يدخل بني ياس المباراة محتلاً المركز التاسع بسبع نقاط، ويأمل في تحقيق الفوز والتقدم في جدول الترتيب، وإنهاء نزف النقاط بعد ثلاث مباريات متتالية لقي فيها الخسارة أمام عجمان، والشارقة خارج ملعبه، وتعادل مع الإمارات على ملعبه، وفقد ثماني نقاط، رغم أدائه الجيد في معظم المباريات، التي كان يستحق الفوز في معظمها، وأصبح مطالباً اليوم بتحقيق الفوز، حتى لا يدخل في دوامة صراع الهروب من «المؤخرة».

ويعتمد بني ياس في طريقة لعبه على الاستحواذ المستمر على الكرة، خصوصاً في وسط الملعب، لبناء الهجمات وفرض أسلوبه على المنافس.

من جانبه، يمر الظفرة بفترة جيدة ويعيش لاعبوه حالة نشوة كبيرة بعد الفوز في ثلاث مباريات متتالية، أبرزها على الوحدة بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة السابعة، وقبلها على الوصل بهدفين مقابل هدف واحد، وأخيراً، في الجولة الماضية على الإمارات بهدفين نظيفين، ورفع رصيده إلى تسع نقاط يحتل بها المركز الثامن.

ومن المتوقع أن يلعب الفريق بأسلوب متوازن بين الدفاع والهجوم، بإغلاق منافذ الوصول إلى منطقة جزائه، مع الاعتماد على الهجمات المرتدة التي يجيدها الفريق، خصوصاً من الجهة اليمنى التي يشغلها الجناح «الأعسر» سهيل المنصوري.

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