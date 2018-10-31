العين والشارقة.. الصدارة في خطر

المصدر: معاذ كمبال – العين

يستقبل فريق العين ضيفه الشارقة في الساعة 19:30 من مساء اليوم، على استاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة الثامنة من دوري الخليج العربي لكرة القدم، في حوار كروي يتوقع أن يأتي شيقاً، نظراً للمنافسة المحتدمة بين الفريقين، ورغبة كل منهما في الانفراد بصدارة الدوري، إذ يحتل «الزعيم» المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 16 نقطة، في حين لدى «الملك» 17 نقطة في الصدارة.

ويدخل الفريقان اللقاء بدوافع مشتركة، تتمثل في تحقيق الفوز فقط، إذ إن التعادل لن يكون نتيجة مُرضية لمدرّبي الفريقين وجمهورهما، في حين سيتلقى الخاسر ضربة كبيرة وقد يتراجع مركز أو مركزين في قائمة ترتيب فرق الدوري، وهو ما قد يسمح لفريق الجزيرة، صاحب المركز الثالث بـ15 نقطة، التقدم نحو صدارة الدوري في حال فوزه على مستضيفه دبا غداً.

ولا بديل أمام أصحاب الأرض سوى الفوز، في حال ما أرادوا الإبقاء على حظوظهم الكبيرة في المحافظة على لقب الدوري، ويدرك لاعبو «الزعيم» أهمية لقاء اليوم الذي يجمهم بفريق الشارقة تحت قيادة المدرب الوطني عبدالعزيز العنبري.

وسيقع على عاتق خط دفاع العين، بقيادة الثنائي المخضرم إسماعيل أحمد ومهند العنزي، الحد من ثالث أقوى خط هجوم في الدوري، الذي يقوده متصدر ترتيب الهدافين، البرازيلي ويلتون سواريز بثمانية أهداف.

وسيفقد «الزعيم» في مباراة اليوم جهود لاعب خط وسطه الدولي، محمد عبدالرحمن «عجب» بداعي الإيقاف، لكن في المقابل يستعيد الفريق جهود المدافع الدولي إسماعيل أحمد، الذي غاب عن لقاء عجمان في الجولة الماضية بسبب الإرهاق.

في المقابل، يدخل الشارقة المباراة وهو يطمح إلى الابتعاد بصدارة الترتيب، ويدرك لاعبوه أهمية الحصول على النقاط الثلاث أمام «حامل اللقب»، حتى يحصلوا على دفعة معنوية إضافية تعزّز من ثقتهم بأنفسهم وقدرتهم على المنافسة على اللقب، إذا تمكن من ضم «الزعيم» لقائمة الضحايا بعد النصر وشباب الأهلي.

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