كلباء يواجه «عقدة الملعب» وخبرة الرمادي

المصدر: محمد فاضل ـــ كلباء

يحقق فريق اتحاد كلباء نتائج جيدة هذا الموسم، إذ يحتل المركز السابع بـ10 نقاط، متقدماً على فرق كبيرة، وعاد بنتيجة التعادل في الجولة الماضية أمام الجزيرة 1-1، لكنه يواجه اليوم على ملعبه في الساعة 16:50 ضمن الجولة الثامنة من دوري الخليج العربي اختباراً قوياً، حين يستضيف عجمان الجريح بهزيمة كبيرة 3-صفر على يد العين، ليحتل البرتقالي المركز 9 بسبع نقاط.

وتشكل المباراة فرصة لـ«النمور» لفك عقدة ملعبه كلما واجه عجمان، وذلك بعد أن خسر آخر ثلاث مباريات من ضيفه البرتقالي (4-1، وصفر-3، و2-3)، بينما في الموسم الحالي التقيا أيضاً على استاد كلباء، وفاز عجمان 4-1.

ويتطلع «النمور» إلى تعزيز نتائجه الإيجابية، وهو يواجه فريقاً قريباً منه في امكاناته الفنية، بينما يرى عجمان الفرصة سانحة لاستعادة التوازن المفقود في الفترة الأخيرة.

وفي حال فوز كلباء، سيصل إلى النقطة 13، وستكون الأفضل له في تاريخ مشاركته في الدوري، بينما سيقود الفوز عجمان إلى المنطقة الدافئة والابتعاد عن المراكز المتأخرة.

وقدم كلباء مباراة قوية ومميزة أمام الجزيرة، بل كان متقدماً في النتيجة، وأسهم في حرمان الجزيرة الحفاظ على الصدارة. بالمقابل يسعى عجمان، بقيادة مدربه المصري أيمن الرمادي، إلى الاستفادة من بعض الميزات المهمة لتحقيق الفوز، ومنها معرفة الرمادي بالكثير من مواصفات ملعب كلباء ولاعبيه، خصوصاً أنه أشرف على تدريبه في وقت سابق، ومطلع على إمكانات أبرز لاعبيه، إضافة إلى ميزة نتائج المواجهات المباشرة بين الفريقين، التي تميل إلى مصلحة عجمان.

الغيابات

كلباء: عادل الحمادي وحمد الحمادي ومحمد البيرق.

عجمان: لا توجد.

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