مدرب حتا: التأهل المريح للكأس لا يعني تطور مستوى الفريق

المصدر: محمد فاضل - دبي

قال مدرب فريق حتا، الصربي نيناد، إن التأهل المبكر والمريح للفريق إلى دور الـ16 في كأس رئيس الدولة لكرة القدم «لا يعني أن مستوى الفريق تطور بشكل أفضل»، مشدداً على أن ذلك لن يخدعه، خصوصاً أن القادم أصعب للفريق.

وكان حتا أول المتأهلين من أندية الهواة إلى دور الـ16، بعد فوزين وتعادل في الدور التمهيدي، ليتصدر مجموعته، ويواجه فريق الإمارات في الدور المقبل.

وأكد نيناد لـ«الإمارات اليوم»: «قاتلنا في بطولة، لكننا مقبلون على أقوى منها، التأهل لا يعني أن أداء الفريق خالٍ من السلبيات، لذلك علينا أن نستمر في تعزيز أداء الفريق، وقد كشفت المباريات السابقة الحاجة إلى عمل فني في جوانب عدة».

وأضاف: «أدعو اللاعبين إلى تأجيل الاحتفال بالتأهل، والإبقاء على تركيزهم عالياً لخوض منافسات دوري الدرجة الأولى». في جانب آخر قال نيناد إن كثرة البطاقات في صفوف لاعبيه أمر مقلق ويجب الحد منه، لكنه شدد على أن كثيراً منها غير مستحق.