إيغور: الشارقة جاهز للعين

المصدر: أحمد طارق ــ دبي

أكد لاعب الشارقة، البرازيلي الأصل، الإيطالي الجنسية، إيغور كورنادو، أن «الملك» جاهز لأقوى اختبار سيخوضه، عندما يواجه العين بعد غد في الجولة الثامنة من دوري الخليج العربي، مشيراً إلى أن الشارقة برهن على أنه قادر على اللعب على أعلى المستويات في جميع المباريات.

وقال كورنادو لصحيفة «لانسي» البرازيلية إن الشارقة ظهر بشكل جيد منذ بداية الموسم، ويتصدر لائحة ترتيب دوري الخليج العربي، بفارق نقطة عن حامل اللقب العين، موضحاً: «نعلم تماماً صعوبة المباراة وأهميتها، خصوصاً أنها تأتي أمام أحد أقوى أندية دوري الخليج العربي، وحامل لقب النسخة الماضية من المسابقة، ولكن في الوقت نفسه الشارقة قادر على مواصلة عروضه القوية، وتحقيق نتيجة إيجابية، رغم أن المباراة ستقام خارج ملعبه على استاد هزاع بن زايد في العين».

وأضاف: «الشارقة حقق فوزاً مهماً على بني ياس بهدفين مقابل هدف، وأوقف نزيف النقاط بعد تعادله في مباراتين متتاليتين أمام الجزيرة وعجمان، إذ إننا كنا بحاجة إلى هذا الفوز لأسباب عدة، أبرزها العودة إلى الانتصارات، بعد البداية القوية في الدوري بالفوز في أول أربع جولات، إلى جانب الحصول على دفعة معنوية، قبل مواجهة العين التي نعلم أنها لن تكون سهلة».

أما بالنسبة إلى تألقه مع الشارقة، وإحرازه خمسة أهداف، وصناعته مثلها في الدوري، فقال: «كنت أثق بقدرتي على الظهور بشكل جيد، خصوصاً أنني وجدت أجواء رائعة، وترحيباً كبيراً من الجهاز الفني واللاعبين والجمهور، حيث إن نادي الشارقة من الأندية الجماهيرية في دوري الخليج العربي، وهذا الأمر كان مهماً بالنسبة لي».

وأضاف: «أتمنى تقديم أفضل ما لدي مع الشارقة، وأنا سعيد بوجود لاعبين برازيليين في الدوري، وأشعر بالسعادة لوجودي هنا، وعادةً تغيير الفريق أو البلد يأخذ وقتاً طويلاً للتعود على المناخ الجديد، ولكنني هنا لا أشعر بالغربة، والطموح سيكون خطوة بخطوة».

وأشاد اللاعب البرازيلي بطريقة لعب الشارقة، وقال: «أبرز ما يميز الفريق هو اللعب بطريقة جماعية، إذ إننا نمتلك خط هجوم قوياً، أحرز 19 هدفاً في الدوري، بينما لدينا أقوى خط دفاع بدخول مرمانا سبعة أهداف فقط، ولا شك أن هذا التوازن في طريقة اللعب يجعلنا أكثر ثباتاً في الملعب، ويسهم في تحقيق نتائج جيدة، خصوصاً أن الشارقة يضم مجموعة من اللاعبين المميزين، سواء الأجانب أو المواطنين، إلى جانب أن هناك تفهماً كبيراً مع الجهاز الفني».

النجم البرازيلي:

• الشارقة قادر على مواصلة عروضه القوية خارج أرضه.

• اللعب الجماعي أبرز ما يميز الفريق ونمتلك خط هجوم قوياً.