مباراة المنتخب مع مصر على استاد آل نهيان

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

كشف مصدر بنادي الوحدة لـ«الإمارات اليوم» عن أن النادي تلقى أمس خطاباً من اتحاد كرة القدم، يفيد بإقامة مباراة المنتخب الوطني الودية مع شقيقه المصري في 20 نوفمبر المقبل على استاد آل نهيان، ضمن برنامج إعداد الأبيض لنهائيات بطولة كأس الأمم الآسيوية التي تستضيفها الإمارات في الفترة من الخامس من يناير إلى الأول من نوفمبر 2019، وضمن احتفالات الدولة بـ«عام زايد».

ويصل المنتخب المصري إلى العاصمة أبوظبي مساء 17 نوفمبر لأداء المباراة، على أن يعود إلى القاهرة في اليوم التالي.

من جهة أخرى، رحّب الجهاز الفني للمنتخب المصري، بقيادة المكسيكي خافيير أغيري، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد المصري، بإقامة المباراة الودية على استاد آل نهيان.