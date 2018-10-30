بيرغ يتعهد بعدم تكرار البطاقة الحمراء أمام الملك

المصدر: سيد مصطفى - عجمان

وعد مهاجم العين، السويدي، ماركوس بيرغ، بضبط النفس خلال مباراة فريقه أمام الشارقة يوم غدٍ الأربعاء في قمة المرحلة الثامنة من دوري الخليج العربي لكرة القدم، وعدم تكرار الواقعة التي حدثت من جانبه في مباراة الملك الموسم الماضي والتي نال على أثارها البطاقة الحمراء الأولى له في الدوري المحلي، والأخيرة حتى الأن.

وقال بيرغ لـ «الامارات اليوم» «بالطبع هذا الموقف كان من الماضي، وليس له تأثير علي في التوقيت الحاضر، ينبغي أن أكون أنا وباق أعضاء الفريق في قمة تركيزنا وعطاءنا أمام الملك لأنها مواجهة قمة وسيكون لنتيجتها تأثير مباشر على صاحب الصدارة».

مضيفاً: «جاهزين بصورة جيدة للقاء والفوز الأخير على عجمان وبثلاثية نظيفة أعطانا دفعة معنوية واستعدنا من جديد ثقة جماهيرنا بعد الخسارة العارضة من الجزيرة، يهمنا في المقام الأولى أن تبقى وقفة جماهيرنا إلى جانبنا لأنها تُعطينا الدافع والحافز للانتصارات».