فيفياني: الحفاظ على التركيز عالياً سيمهد للفوز على عجمان

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

اكد مدرب الفريق الاول لنادي اتحاد كلباء الايطالي فيفياني بان هدفه من المباراة القادمة التي سيلعبها الفريق امام عجمان في الجولة الثامنة لدوري الخليج العربي مساء الاربعاء القادم، هو الاستمرار بحصد النقاط من اجل تحقيق هدف النادي بالبقاء في دوري الاضواء لموسم أخر، ووصف المباراة القادمة بالصعبة والاستعداد لها ايضا صعب، مؤكدا ان الاستمرار بالحفاظ على التركيز عاليا، هو ما سيساهم بتحقيق النتيجة الايجابية.

وقال فيفياني في المؤتمر الصحفي الذي انعقد عصر اليوم: نيل النقاط هو شعار خوض المباراة امام عجمان، ولتحقيق ذلك يتوجب المحافظة على التركيز خلال التدريبات الحالية وصولا لخوض المباراة، وهو الامر الذي سيمهد طريقنا لحصد النقاط الـ3، واضاف: تنتظرنا مباراة صعبة امام فريق جيد، والتحضير لهذه المباراة صعب ايضا فهو يشبه الظروف التي سبقت مباراة الديربي امام الفجيرة، والتي كنا فيها قادمين من نتائج جيدة، ولم نتمكن من الحفاظ عليها، والامر متشابه حيث سنلعب مع عجمان ونحن قادمون من نتيجة التعادل امام الجزيرة، واول شيء يتوجب علينا عمله هو المحافظة على التركيز.

ووصف فيفياني المستوى الفني لغالبية فرق الدوري بالمتساوية باستثناء اول فريقين، مما يجعل كل مباراة صعبة لذلك هناك حاجة الى ان يحافظ الفريق على التوازن بكافة الخطوط لجميع المباريات، منوها الى انه مستمر في تصحيح بعض الأخطاء التي وقع بها الفريق خلال المراحل السابقة، لكي لاتتكرر مرة اخرى، واضاف: اشعر بالارتياح لكون صفوف الفريق بصورة عامة مكتملة بالرغم من وجود بعض الاصابات، خصوصا بعد عودة لاعب منتخب الشباب ماجد راشد وانضمامه للفريق وسيكون ضمن الخيارات، وعن مواجهة عجمان قال فيفياني: اعرف الكثير عن عجمان ولديهم لاعبون جيدون، وسنستعد للمباراة بشكل كامل.