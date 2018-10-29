الشارقة والنصر يحجزان مقعديهما في نصف نهائي كأس اليد

المصدر: جوني جبور - دبي

حجز فريقا الشارقة والنصر مقعديهما مبكراً في نصف نهائي كأس الإمارات لكرة اليد لمرحلة الرجال، عقب فوز الملك على مضيفه بني ياس «36-22»، وعودة العميد من صالة الجزيرة بانتصارٍ صعب «27-25»، في المباراتين التي جمعتهما لحساب الجولة قبل الختامية من الدور التمهيدي للمجموعة الأولى.

وبنتائج الجولة ضمن الشارقة والنصر بطاقتي المجموعة المؤهلة للنصف النهائي، بغض النظر عن نتيجة مباراتيهما غداً في ختام الدور التمهيدي، بعد أن رفع الملك رصيده إلى النقطة 20، بفارق نقطتين عن العميد، فيما أنهى الجزيرة مبارياته في التمهيدي بحلوله ثالثاً برصيد 16 نقطة، لتؤدي خسارة بني ياس إلى بقائه بالمركز الأخير برصيد ثماني نقاط، وبفارق نقطتين عن الوحدة صاحب المركز الرابع والمرتاح وفق نظام البطولة في الجولة الحالية.

وقضى نظام مسابقة «كأس الإمارات»، بأن تقام في دورها التمهيدي بنظام دوري المجموعات من مرحلتين، تسفر نتائجه عن تأهل صاحبي المركزين الأول والثاني عن كلتا مجموعتي البطولة إلى الدور نصف النهائي الذي يقام في الثالث من نوفمبر المقبل، وذلك بعد أن وضعت القرعة حامل اللقب، الشارقة، في المجموعة الأولى بجوار النصر وبني ياس والجزيرة والوحدة، فيما اقتصرت المجموعة الثانية على أربعة فرق ممثلة بشباب الأهلي والظفرة والوصل والعين.

وفي تفاصيل المباراتين، لم يجد الشارقة صعوبة في حسم لقائه أمام مضيفه بني ياس، بعد أن أحكم رجال الملك قبضتهم مبكراً على مجريات المباراة، بإنهاء الشوط الأول متقدمين بفارق سبعة أهداف وبنتيجة «15-8»، قبل أن يوسع رجال الملك الفارق تدريجياً في الشوط الثاني وانهاء المباراة بواقع «36-22».

وعانى النصر قوة منافسه الجزيرة، خصوصاً أن بداية المباراة جاءت متكافئة بين الفريقين قبل أن ينجح العميد في انهاء الشوط الأول متقدماً بفارق هدف «15-14»، قبل أن يفوز «27-25».

ويسدل الستار في الخامسة من عصر غد عن الدور التمهيدي للبطولة، بإقامة أربع مباريات، حين يستضيف النصر بني ياس، ويحل الوحدة ضيفاً على الشارقة، ويواجه العين مضيفه الظفرة، ويستضيف الوصل شباب الأهلي.