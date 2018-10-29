«بلدية دبي» تستحوذ على ألقاب السباحة في «دورة الشيخة هند»

المصدر: سيد مصطفى - دبي

فرضت «بلدية دبي» سيطرتها على المراكز الأولى لمسابقة السباحة المقامة ضمن منافسات دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات، التي تقام بتوجيهات من سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وبرعاية حرم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سموّ الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم.

وتمكنت لاعبة نادي بلدية دبي، خديجة محمد السيد، من الحصول على المركز الأول في سباق 25 متر سباحة حرة لفئة المواطنات، الذي شاركت فيه 37 سباحة، بزمن قدره 16.83 ثانية.

وجاءت في المركز الثاني زميلتها، اليازية علي مبارك، بزمن قدره 18.28 ثانية، فيما حصلت على المركز الثالث، إيمان عبيد المري من «شرطة دبي»، وسجلت 18.70 ثانية.

ونجحت لاعبة «فيتر فلاي»، سارة الهادي الأجنف، في تحقيق المركز الأول في سباق 25 متر سباحة للمقيمات، الذي شاركت فيه 12 سباحة بزمن قدره 12.82 ثانية.

وجاءت في المركز الثاني لاعبة «بلدية دبي»، جيسيكا كانيلا لونير، بزمن بلغ 13.54 ثانية، في حين نالت زميلتها جوديث كريس المركز الثالث وسجلت 14.05 ثانية.

وأعربت مشرفة فرق «بلدية دبي»، نسرين بن درويش، عن سعادتها بالإنجازات التي تحققها فرق «بلدية دبي»، المشاركة في الدورة.

وقالت في تصريحات صحافية: «شاركنا في كل المسابقات، وكان تركيزنا على الألعاب الفردية، وقد نجحنا في السيطرة على بولينغ الفردي والفرق وكرة الطاولة والسباحة».

ويشهد اليوم زخماً كبيراً على صعيد المنافسات، إذ ستقام المباراة النهائية لمسابقة كرة السلة التي ستجمع «النيابة العامة» مع هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» بصالة دبي.

كما تختتم مسابقة الريشة الطائرة بإقامة الدورين نصف النهائي والنهائي، ويلتقي في فئة المواطنات، نادية خديم من «الطرق والمواصلات» مع مريم الأميري من «بلدية دبي»، ونورة سالم الشامسي من «ديوا» مع منى السهلاوي لاعبة «إينوك»، وسيلتقى الفائزان على لقب البطولة التي ستقام يوم غد.