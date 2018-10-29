جمعية بيوت الشباب تنظم بطولة لـ «طائرة السيدات» اليوم

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

تنطلق عند الساعة الخامسة، مساء اليوم، منافسات النسخة الأولى من بطولة الكرة الطائرة للسيدات، التي تنظمها جمعية الإمارات لبيوت الشباب، التابعة للهيئة العامة للرياضة، بالتعاون مع الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي، في القاعة الرياضية للجامعة الأميركية بدبي، ويشارك فيها أربعة منتخبات: (الجامعة الأميركية في دبي، والجامعة الكندية، وجامعة روتشسر للتكنولوجيا، وجامعة الخليج الطبية)، وتقام البطولة بنظام الدوري من مرحلة واحدة.

بدوره، تقدّم رئيس مجلس ادارة جمعية الإمارات لبيوت الشباب، جاسم رجب، بالشكر للاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي، على توجيه فرق الجامعات والكليات المشاركة في هذه البطولة، التي تشهد انطلاق نسختها الأولى، والعمل المشترك على إنجاحها.