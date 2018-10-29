واقعة دموع إسماعيل مطر أمام «الانضباط» اليوم

المصدر: منصور السندي ــ دبي

كشف مصدر لـ«الإمارات اليوم» أن التقرير الخاص بأحداث مباراة النصر والوحدة، ضمن الجولة السابعة لدوري الخليج العربي، تضمن إدانة لمشجعين في واقعة سب قائد الوحدة إسماعيل مطر.

وأشار المصدر إلى أن هذه الواقعة سيتم بحثها اليوم خلال اجتماع لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم، التي ستقوم بدورها بالاطلاع على التقرير الخاصة بهذه الحادثة.

وينتظر أن تطلب لجنة الانضباط خلال اجتماع شريط الفيديو الخاص بالواقعة، للتأكد من صحة حدوثها من عدمه، قبل إصدار قرارها في هذا الخصوص.

وفوجئ المراقبون خلال المباراة بمطر يذرف الدموع، فالتف حوله عدد من لاعبي الفريقين لمؤازرته والتخفيف عنه، ما اضطر حكم المباراة، سلطان عبدالرزاق المرزوقي، إلى إيقاف اللعب في الدقيقة 76 لمتابعة حالة اللاعب.

وأثارت حادثة إسماعيل مطر ردود فعل واسعة، بعدما انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال فيديو يظهر فيه إسماعيل مطر باكياً، إذ كسب اللاعب تعاطف عدد كبير من المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي، خصوصاً أن إسماعيل مطر لاعب كبير، وصاحب تاريخ مشرف في ملاعب الكرة الإماراتية.

وانتهت المباراة بالتعادل 2-2، وقفز الوحدة برصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع في ترتيب فرق الدوري، فيما ارتفع رصيد الفريق النصراوي سبع نقاط في المركز التاسع.

ويترأس لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم الدكتور حسن المرزوقي، وتضم الحكم الدولي السابق سعيد الحوطي نائباً لرئيس اللجنة، وعضوية كل من حمدان الزيودي المتحدث الرسمي للجنة، وحسن محمد الشيباني، وعبدالله إبراهيم الحمادي.

من جهة أخرى، أكد مصدر مسؤول في لجنة الانضباط أن اللجنة لم تتسلم حتى الآن أي تقرير مباراة النصر والوحدة.